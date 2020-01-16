الشريط الأخباري

روحاني: السعودية و"إسرائيل" حرضتا أميركا للخر...
ولفت روحاني في كلمة له إلى أن البعض في خارج إيران هم من أساء لإيران وزاد التوتر وهو من يضغط على الشعب الإيراني بالع...

ميسي ونجوم برشلونة يوجهون رسائل "وداع" للمدرب...
غرد المهاجم الأورغواياني لويس سواريز عبر تويتر قائلا: شكرا جزيلا مستر على كل اللحظات التي عشناها كمحترفين. سأحتفظ...

القضاء اللبناني يدعي على فادي الهاشم زوج نانس...
أكدت مصادر خاصة لـفوشيا أن القضاء اللبناني ادعى على الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة نانسي عجرم بجناية القتل العمد وف...

بعد أسبوعَيْن من الزواج.. اكتشف أنّ زوجته "رج...
وعقب أسبوعين من الزفاف وتسلّم خالة العروس المزعومة المهر كاملاً، زعمت الزوجة أنّها في فترة الحيض.

يمكنكم تحديد موعد مسبق لمكاتب الترخيص
يمكنكم تحديد موعد مسبق لمكاتب الترخيص

كشف ملابسات سرقة أكثر من 4 كغم ذهب في نابلس
وأفادت الشرطة في بيان، بأنه بناء على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة تمكنت من كشف ملابسات سرقة كمية كبيرة من الذهب...

Christmas 2019

غدًا.. احتفالات الكنائس الشرقية بعيد الميلاد...
تنطلق الاحتفالات الساعة الثامنة والنصف صباحا بوصول موكب مطران السريان، وبعدها الاقباط عند الساعة التاسعة والنصف، يل...

كارول نورئيل:"التشهير والعنصرية هما امران ممن...
هدفنا من انعقاد مؤتمر التكتل الاجتماعي هو ان نساعد المجتمع الإسرائيلي بجميع اطيافه على ايجاد نفسه ، والتعبير عن ارا...

أضخم حدث إعلامي عربي في البلاد .. نجاح جديد ل...
مساء الجمعة اختتمت المقابلات التي استمرت لـ3 أيام، حيث أجرينا أكثر من 160 مقابلة مع مسؤولين وسياسيين وفنانيين وناش...

سوق الناصرة ينتعش في فترة الميلاد .. "بـُكرا"...
عبروا عن رضاهم عن الاجواء والحركة في السوق في هذه الفترة من السنة داعين سكان الناصرة والمنطقة إلى زيارة السوق طوال...

محليات

صحافة اسرائيلية قانون ومحاكم المركز انتخابات السلطات المحلية النقب برلمانيات الضفة والقطاع القدس المثلث حالة الطقس الجليل الناصرة

بحر بلا شيطان... معرض فني يجسد معاناة اللجوء من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا
الأربعاء 15/01/2020 23:00
وتقنية الرسم في أعمال بركات تشعرك بالحركة المضطربة للموج، فنرى المياه وكأنها تتحرك بشدة من تحت القوارب المهتزة، التي يميل كل من فوقها في كافة الاتجا

بيت جن: العثور على الشاب كمال عطيلة
الأربعاء 15/01/2020 19:53
وكانت الشرطة قد ناشت بالعثور على الشاب ولم ت

تطورات متابعة ملف أزمة السير "بكاك" كفركنا والمشهد...
الأربعاء 15/01/2020 19:00

تعقيبا على اطلاق صواريخ غزة.. غانتس: نتنياهو فشل و...
الأربعاء 15/01/2020 19:00

جامعة القدس تمنح رجل الأقتصاد منيب رشيد المصري ال...
الأربعاء 15/01/2020 19:00

إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل
الأربعاء 15/01/2020 18:07

مال واعمال

10 مبادرين ومبادرات انهوا دورة في مجال

10 مبادرين ومبادرات انهوا دورة في مجال "المبادرة الاقتصادية" في بلدة يافة الناصرة
الأربعاء 15/01/2020 17:42
ضمن مشروع مشترك ما بين مكتب تطوير النقب والجليل وجمعية مبادرات المستقبل
اليوم: مصر تبدأ رسميًا استقبال الغاز الإسرائيلي

اليوم: مصر تبدأ رسميًا استقبال الغاز الإسرائيلي
الأربعاء 15/01/2020 11:00
قالت الوزارة في بيان: هذا يمثل تطورًا مهمًا يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، إذ سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية.

عالميات

دول العالم العالم العربي

البرلمان المصري: أردوغان يستفز مصر بشكل غير مسبوق
الأربعاء 15/01/2020 21:09
قال أمين سر لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري طارق الخولي، إن أنقرة تستهدف خلال الفترة الماضية الدولة المصرية بأشكال شتى وكان أخرها ما يحدث في ليبيا.

الحكومة الروسية تعلن استقالتها بعد اقتراح بوتين تعديلات دستورية
الأربعاء 15/01/2020 19:00
جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف عن استقالة الحكومة بعد الرسالة التي وجهها الرئيس فلاديمير بوتين للجمعية الفيدرالية الروسية.

خلال جولتها في أمريكا: توما – سليمان تلتقي بعضو ا...
الأربعاء 15/01/2020 17:42

تقرير: ملاجئ صدام حسين حمت العسكريين الأمريكيين من...
الأربعاء 15/01/2020 17:00

بومبيو: اغتيال سليماني جزء من استراتيجية جديدة لرد...
الأربعاء 15/01/2020 17:00

حوار فلسطيني اوروبي للتراجع عن شروط التمويل الجديد...
الأربعاء 15/01/2020 17:00

صحة

طبيب عربي يكشف المواد التي تقضي على ديدان البطن

طبيب عربي يكشف المواد التي تقضي على ديدان البطن
الأربعاء 15/01/2020 15:30
يفيد موقع The Times Hub، بأن تكاثر الديدان الطفيلية في أمعاء الإنسان يسبب اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي ومنظومة المناعة. ومن العلامات التي تشير إلى وجود هذه الديدان
طرق لخسارة الوزن بِلا رياضة.. طبقوها

طرق لخسارة الوزن بِلا رياضة.. طبقوها
الأربعاء 15/01/2020 13:30
عندما يتعلّق الأمر بخسارة الوزن، فإنّ ما يستهلكه الإنسان أساسي، وقد أظهرت الدراسات العلمية أنّ هناك استراتيجيات كثيرة لخسارة الوزن لا علاقة لها بال

مطبخ
اليك طريقة سلطة الدجاج بالمانجو

اليك طريقة سلطة الدجاج بالمانجو

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة واطهي الدجاج فيها لمدة

أبراج بكرا

للحب غير المشروط.. اختاري شريكا من هذه الأبراج!
يعدّ الحب غير المشروط من أساسيات استمرارية واستقرار العلاقة، ويكون هذا هو الحب الذي يُقدّم دون مقابل

برجك اليوم - الاربعاء

لاحق عملك شخصياً وبدقة تفادياً للإخفاق

رياضة

"الفيفا".. فرض قيود صارمة على إعارة اللاعبين
الأربعاء 15/01/2020 19:00
وبموجب القيود الجديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيتم خفض عدد اللاعبين المعارين إلى 8 فقط، على أن يتم خفضه مرة أخرى في الموسم المقبل 2020-2021 إلى 7 لاعبين، ثم 6 لاعبين في الموسم الذي يليه 2021-2022.

سوريا تطيح باليابان وتنعش آمالها

الأربعاء 15/01/2020 15:30
سجل هدفي سوريا كل من المهاجمين، عبد الرحمن بركات، وعلاء الدين دالي، في الدقيقتين (9 من ضربة جزاء، و88) على الترتيب.

برشلونة يقيل رسميا مدربه فالفيردي ويعين بديلا عنه
الأربعاء 15/01/2020 11:18
قال برشلونة في بيان أنه تم التوصل إلى اتفاق بين برشلونة وإرنستو فالفيردي بخصوص إنهاء العقد معه كمدرب للفريق الأول، متوجها إليه بالقول: شكرا على كل شيء إرنستو. حظا سعيدا للمستقبل.

فن

هذا ما كشفه مصدر قضائي عن قضية نانسي عجرم.. هل كانت تعرف اللص؟
الأربعاء 15/01/2020 23:00
وشدد المصدر على أن هواتف نانسي وزوجها صودرا ليل وقوع الحادثة مباشرة وبعد التوجّه للإدلاء بإفادتهما في مخفر ذوق مصبح ولم يكن هناك ما يثير الشبهات.

وفاة نجم "العشق الممنوع"
الأربعاء 15/01/2020 19:00
وشارك رجب في العديد من الأعمال الدرامية منها وادي الذئاب، واشتهر بشخصية مأمون في مسلسل الفراشات الزرقاء، وعادل طوبال في مسلسل بويراز كارايل، وإضافة إلى كون

أول صورة لريم السعيدي مع مولودتها الجديدة.. وما قالته مؤثر
الأربعاء 15/01/2020 13:45
بدت ريم على طبيعتها ومن دون مكياج وظهر عليها علامات الارهاق وحرضت على إخفاء ملامح طفلتها. وعبرت عن سعادتها بالخبر السعيد وعلقت على الصورة برسالة من القلب

هايتك
آبل تطلق نسخا جديدة من حواسب MacBook

آبل تطلق نسخا جديدة من حواسب MacBook

تبعا لإحدى الوثائق التي تسربت عبر مواقع الإنترنت فإن الحاسب الجديد من سلسلة MacBook سيأتي بشاشة بمقاس 13 بوصة

ديانات
نصائح علي جمعة لمن يرغب في المداومة على ذكرالله .. تعرف عليها

نصائح علي جمعة لمن يرغب في المداومة على ذكرالله .....

الأول: أن نذكر ولو قليلا, ولكن بديمومة أحب الأعمال إلي الله أدومها وإن قل, ولذلك استغفر مائة مرة (تأخذ حوالي 4 دقائ...

منبر بكرا
فلسطين الكنعانية

فلسطين الكنعانية

عملية إعادة بناء الماضي المتخيل لإسرائيل، لم تكن صراعاً حول التاريخ، بقدر ما كانت ارتكازاً عليه من أجل الهيمنة على...

مدارس
نتائج امتحان النجاعة

نتائج امتحان النجاعة " المتساف " فجوات متفاوتة بين...

هناك فجوات أيضا بين الطلاب من الأوساط المختلفة في المجتمع العربي

سيارات
هوندا تعدل Civic الأسطورية

هوندا تعدل Civic الأسطورية

بالنظر للصور التي انتشرت للسيارة الجديدة، نلاحظ أن Civic Type R باتت أكثر جاذبية وعصرية، وحصلت على هيكل هاتشباك ريا...

سياحة
وجهات سياحية رومانسية في الشتاء

وجهات سياحية رومانسية في الشتاء

بما في ذلك قمم الجبال والتلال والبحيرات. تمتلئ بافاريا بالقلاع والقصور الإمبراطوريَّة الكبرى

تصاميم
ديكورات جبس بورد للشاشة

ديكورات جبس بورد للشاشة

ديكورات جبس بورد للشاشة منوّعة، مع الإشارة إلى أنّ مساحة الجدار تلعب دورًا في اختيار التصميم

منوعات
الأسد وبوتن يسخران من ترامب: سينصلح حاله

الأسد وبوتن يسخران من ترامب: سينصلح حاله

جاء ذلك خلال حديث تبادله بوتن مع الأسد، أثناء زيارة الأول لسوريا قبل أيام، وشملت التجول في كنيسة السيدة العذراء في...
فيديو مرعب لن ينساه هذا الطفل أبدا
حيلة عبقرية لأم أوقفت بكاء طفلها المستمر
حفيدة ترامب تجلس مكانه بالبيت الأبيض.. صور
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طفل يحقق أمنيته بالصعود إلى جبل الرحمة