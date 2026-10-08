ترمب: محادثات مثمرة مع إيران ولن نهاجمها قبل انتخابات التجديد النصفي الخميس 08/10/2026 20:30 وقال ترمب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، مضيفًا أن الوضع في البلاد سيئ للغاية، سواء...

تركيا تحسم موقفها من اتفاق مكة: سندافع عن السعودية ولن نهاجم دولًا أخرى الخميس 08/10/2026 18:27 وأوضح أن اتفاق مكة هو اتفاق دفاعي وليس هجوميًا، مؤكدًا أن التزام تركيا بموجبه يستند إلى مبدأ الدفاع المشترك وحماية الدول...

أضرار مادية في الرياض بعد اعتراض صاروخ باليستي وسقوط شظاياه الخميس 08/10/2026 18:24 وأوضح الدفاع المدني أن شظايا الصاروخ الذي تم اعتراضه سقطت في عدد من المواقع داخل العاصمة السعودية، مشيرًا إلى تسجيل أضرا...