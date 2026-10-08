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  • 21:30

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أخبار عاجلة

  • 22:30

    واشنطن تفرض عقوبات على 17 سفينة لنقلها النفط الإيراني

  • 22:30

    تقديرات إسرائيلية: احتمال استئناف القتال ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة

  • 22:30

    نتنياهو: سنضرب منظمات الجريمة في المجتمع العربي بيد من حديد

  • 22:30

    تعرف على التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات الصادر عن "فيفا"

  • 22:30

    عون: إسرائيل تخالف «اتفاق الإطار» وتواصل هجماتها في جنوب لبنان

  • 22:30

    صورة للفنان المصري عادل إمام داخل سيارة يلوح بيده.. ما الحقيقة؟

  • 22:30

    التماس ضد مجلس الرامة: تجاهل طلبات المعلومات يمس الشفافية العامة

  • 21:57

    مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة ثلاثة جنود في حادث عملياتي جنوبي لبنان

  • 21:46

    مصرع رجل في الثلاثينيات من عمره إثر انفجار مركبة قرب أور عكيفا

  • 21:30

    استطلاعات الأسبوع ترسم صورة سياسية متقاربة: تفاوت كبير بين المعسكرين

في لقاء بودكاست خاص، كوبي ريختر: "المجتمع العربي قادر على حسم هوية الحكومة المقبلة"

في لقاء بودكاست خاص، كوبي ريختر: "المجتمع العربي قادر على حسم هوية الحكومة المقبلة"

مجلة بكرا

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في لقاء بودكاست خاص، كوبي ريختر: "المجتمع العربي قادر على حسم هوية الحكومة المقبلة"

في لقاء بودكاست خاص، كوبي ريختر: "المجتمع العربي قادر على حسم هوي...

بروفيسور رفعت صفدي لبكرا: "الكبد الدهني مرض صامت وهذه الفئات مطالبة بالفحص المبكر"

بروفيسور رفعت صفدي لبكرا: "الكبد الدهني مرض صامت وهذه الفئات مطال...

رينا زعبي: "رفع الوعي الصحي في المجتمع العربي خطوة أساسية للوقاية"

رينا زعبي: "رفع الوعي الصحي في المجتمع العربي خطوة أساسية للوقاية...

د. عبد الهادي زعبي لبكرا: "الكشف المبكر عن السكري قد يغيّر مسار المرض قبل ظهوره"

د. عبد الهادي زعبي لبكرا: "الكشف المبكر عن السكري قد يغيّر مسار ا...

أشرف نعيم لبكرا: "ترشيحا لم تحصل على حصتها من ميزانيات التطوير ومخطط حي الكروم ما زال عالقًا"

أشرف نعيم لبكرا: "ترشيحا لم تحصل على حصتها من ميزانيات التطوير وم...

محمد خير لبكرا: "انسحبنا من الائتلاف بعد تجاهل مطالب ترشيحا وتجميد الميزانيات"

محمد خير لبكرا: "انسحبنا من الائتلاف بعد تجاهل مطالب ترشيحا وتجمي...

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الحلقة 12
قانون الطبيعة مترجم - الحلقة 12

قانون الطبيعة مترجم - الحلقة 12

الحلقة 14
في السابعة عشر مترجم - الحلقة 14

في السابعة عشر مترجم - الحلقة 14

الحلقة 11
حب محتمل مترجم - الحلقة 11

حب محتمل مترجم - الحلقة 11

الحلقة 7
اسطنبول رأسا على عقب مترجم - الحلقة 7

اسطنبول رأسا على عقب مترجم - الحلقة 7

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يحيى حاج يحيى – رئيس بلدية الطيبة: «الانتخابات المقبلة مصيرية.. ومشاركة المجتمع العربي ضرورة»

يحيى حاج يحيى – رئيس بلدية الطيبة: «الانتخابات المقبلة مصيرية.. ومشاركة المجتمع العربي ضرورة»

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أصوات من الميدان (42) - "بكرا" ينقل واقع الناس.. مخاوفهم وتطلعاتهم وآمالهم! | يافة الناصرة

أصوات من الميدان (42) - "بكرا" ينقل واقع الناس.. مخاوفهم وتطلعاتهم وآمالهم! | يافة الناصرة

الحلقة ينقل
أصوات من الميدان (41) - "بكرا" ينقل واقع الناس.. مخاوفهم وتطلعاتهم وآمالهم! | يافة الناصرة

أصوات من الميدان (41) - "بكرا" ينقل واقع الناس.. مخاوفهم وتطلعاتهم وآمالهم! | يافة الناصرة

الحلقة ينقل
أصوات من الميدان (40) - "بكرا" ينقل واقع الناس.. مخاوفهم وتطلعاتهم وآمالهم! | يافة الناصرة

أصوات من الميدان (40) - "بكرا" ينقل واقع الناس.. مخاوفهم وتطلعاتهم وآمالهم! | يافة الناصرة

الحلقة ينقل
أصوات من الميدان (39) - "بكرا" ينقل واقع الناس.. مخاوفهم وتطلعاتهم وآمالهم! | يافة الناصرة

أصوات من الميدان (39) - "بكرا" ينقل واقع الناس.. مخاوفهم وتطلعاتهم وآمالهم! | يافة الناصرة

الحلقة ينقل
أصوات من الميدان (38) - "بكرا" ينقل واقع الناس.. مخاوفهم وتطلعاتهم وآمالهم! | ام الفحم

أصوات من الميدان (38) - "بكرا" ينقل واقع الناس.. مخاوفهم وتطلعاتهم وآمالهم! | ام الفحم

الحلقة ينقل
أصوات من الميدان (37) - "بكرا" ينقل واقع الناس.. مخاوفهم وتطلعاتهم وآمالهم! | ام الفحم

أصوات من الميدان (37) - "بكرا" ينقل واقع الناس.. مخاوفهم وتطلعاتهم وآمالهم! | ام الفحم

الحلقة ينقل
أصوات من الميدان (36) - "بكرا" ينقل واقع الناس.. مخاوفهم وتطلعاتهم وآمالهم! | ام الفحم

أصوات من الميدان (36) - "بكرا" ينقل واقع الناس.. مخاوفهم وتطلعاتهم وآمالهم! | ام الفحم

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