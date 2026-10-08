وطالبت الجمعية المحكمة بالتدخل وإلزام المجلس بتسليم المعلومات والوثائق التي طلبتها.
وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة وقف تدمير المنازل والممتلكات في القرى والبلدات التي وصفها ب...
وخضعت الصورة لتعديلات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، شملت تغيير بعض ملامح سليم خان وإضا...
.كانت المركبة قد اشتعلت فيها النيران عقب الانفجار، فيما وصلت طواقم الإنقاذ والإطفاء إلى ال...
ابتعد منتخب إسبانيا أكثر في صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال عن كل من وصيفه الأرجنتين...
وتأتي العقوبات الجديدة ضمن حملة أميركية تستهدف قطاع النفط الإيراني وشبكات نقله، بهدف الحد...
وقدّم طاقم طبي من نجمة داود الحمراء الإسعافات الأولية للفتى في مكان الحادث، قبل نقله إلى مستشفى الكرمل لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته بالمتوسطة، مع إصا...
وقال ترمب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، مضيفًا أن الوضع في البلاد سيئ للغاية، سواء...
وأوضح أن اتفاق مكة هو اتفاق دفاعي وليس هجوميًا، مؤكدًا أن التزام تركيا بموجبه يستند إلى مبدأ الدفاع المشترك وحماية الدول...
وأوضح الدفاع المدني أن شظايا الصاروخ الذي تم اعتراضه سقطت في عدد من المواقع داخل العاصمة السعودية، مشيرًا إلى تسجيل أضرا...
وأوضح الدفاع المدني أن شظايا الصاروخ الذي تم اعتراضه سقطت في عدد من المواقع داخل العاصمة السعودية، مشيرًا إلى تسجيل أضرا...
كشف تقرير جديد نشرته وزارة الاتصالات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن ارتفاع شكاوى المواطنين ضد شركات الاتصالات بنسبة 9.5% خلال عام 2025،
حذّر تقرير اقتصادي جديد صادر عن معهد شورش للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل من تداعيات السياسات الاقتصادية
وتوجه فريق طرابزون سبور بعد استقالة مدربه التركي السابق فاتح تيكي إلى التعاقد مع مواطنه أردا توران، لكن الأخير رفض ذلك وفقا لتقارير صحفية.
وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة مؤثرة إلى غريمه التاريخي ليونيل ميسي،
حذر خبراء صحيون من أن بعض التغيرات التي تظهر على الساقين والقدمين قد تكون مؤشرًا على الإصابة بمرض الشرايين المح
حذّرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع الكبير في معدلات السمنة بين الأطفال والمراهقين حول العالم
تستعد مؤسسة حاسوب لتنظيم مؤتمرها السنوي الثامن لعام 2026، تحت شعار One Ecosystem – منظومة واحدة،
ولكن، في المقابل، نجد على أرض الواقع حالاتٍ عديدة، ولعل هذه الظاهرة بدأت بالانتشار
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في الخامس من تشرين الأول من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للمعلم، وهي مناسبة لا تقتصر على تقدي...
يُعد تشغيل مكيف السيارة أثناء التوقف أمرًا شائعًا في الأجواء الحارة، ولا يسبب عادةً ضررًا مباشرًا إذ...
تُعد جزيرة كوه تاو في تايلاند واحدة من الوجهات الساحرة التي تجمع بين الشواطئ ذات المياه الفيروزية
قد يبدو تنظيف الحمام بشكل منتظم كافياً للحفاظ على مظهره النظيف، لكن بعض العادات اليومية البسيطة قد ت...
تستعد شركة إنتاج بريطانية للكشف عن تسجيلات صوتية نادرة للأميرة الراحلة ديانا، لم تُعر
وأضاف أنه وجد نفسه في حالة من الاكتئاب الحاد، استمرت نحو أسبوعين، مشيرًا إلى أن تجربته كانت بمثابة معركة صعبة على المستو...
أعلنت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، قرارها عدم تكرار تجربة الغناء بعد الانتقادات التي طالت أغنيتها الأولى
تلفت امرأة برج الدلو الأنظار بطبيعتها المستقلة وشخصيتها غير التقليدية، إذ تُعرف بفضولها الفكري ورغبتها المستمرة
يُعد أرز بالحليب من أشهر الحلويات الشرقية التقليدية، ويتميز بقوامه الكريمي وطعمه اللذيذ