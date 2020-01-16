توفي بعد 4 سنوات من تناوله "سندويش" قدّمه له زميله في العمل!

وأكدت محكمة الولاية في بيليفيلد، أمس الخميس، وفاة الشاب، البالغ من العمر 26 عاما، بعدما دخل في غيبوبة طوال 4 سنوات إثر تناوله ساندويش قدمت إليه من قبل زميل في العمل.